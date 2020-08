48 migranti trovati in zona Prosecco

(Afp)

Quarantotto migranti sono stati rintracciati questa mattina dal settore della Polizia di Frontiera Terrestre e dalla volante Muggia in zona Prosecco, Grozzana, Basovizza. Divisi in due gruppi, gli stranieri tutti richiedenti asilo, vengono dal Pakistan, Afghanistan e Nepal. Dieci di loro sono minorenni. Tutti divisi per la trattazione tra Ferretti e il Porto, saranno trasferiti fuori città.