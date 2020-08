Sgombero Cardinal Capranica, sfottò agli agenti

Mentre è in corso la trattiva in via Cardinal Capranica, in zona Primavalle a Roma, per lo sgombero già annunciato da mesi dell'ex istituto agrario, i manifestanti accorsi in solidarietà con gli occupanti si lanciano in sfottò rivolti agli agenti di polizia in tenuta anti sommossa presenti sul posto. Fischi ma anche cori all'indirizzo dei poliziotti. Fra questi, "Playmobil! Playmobil! Con quel casco e il manganello sembri proprio un Playmobil!"