Roma, tensione allo sgombero: 3 condanne

Giudicati oggi per direttissima, sono stati condannati a un anno con la condizionale, senza ulteriori misure restrittive, i tre occupanti che ieri, nel corso dello sgombero dell'occupazione in via Cardinal Capranica, a Primavalle, si sono resi protagonisti di comportamenti violenti. "Nessuna tolleranza e nessuno sconto ai violenti che occupano, incendiano e attaccano le Forze dell'ordine", aveva invocato ieri il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Siamo soddisfatti - afferma Paolo Di Vetta, uno dei portavoce dei Movimenti per il diritto all'abitare - comminando questa pena i giudici hanno riconosciuto la 'legittima rabbia' delle persone in emergenza abitativa. Sanzionando però la loro condotta".