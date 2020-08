Un uomo è stato trovato morto in casa a Isola di Capo Rizzuto (Crotone). Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto, in avanzato stato di decomposizione, dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Si tratta di un 48enne nato a Busto Arsizio, ma residente a Isola di Capo Rizzuto. Le cause del decesso sono da accertare.