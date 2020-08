Lanciano pietre contro migranti, tre feriti

(Fotogramma)

Tre migranti sono rimasti feriti questa mattina nel foggiano mentre si recavano al lavoro in bicicletta da un lancio di pietre effettuato da sconosciuti. Le indagini vengono svolte dalla Questura del capoluogo dauno e stanno cercando di approfondire le motivazioni del gesto, non isolato poiché già in precedenza si è verificato un episodio simile. Due feriti sono lievi, il terzo si è fatto medicare in ospedale. L'episodio si sarebbe verificato sulla strada tra Foggia e Manfredonia.