Richard Gere a bordo di 'Open Arms'

"Una buona notizia, arrivano i viveri sul nostro rimorchiatore. Abbiamo un compagno speciale, un amico e soprattutto un attivista per i diritti umani, Richard Gere". Così su Twitter Open Arms, che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi soccorsi l'1 agosto, annuncia la visita dell'attore americano a bordo della nave. "Ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo", si legge poi in una nota della Ong.



L'attore e attivista per i diritti umani parteciperà sabato - insieme a Oscar Camps, fondatore della Ong spagnola, Riccardo Gatti, presidente di Open Arms Italia, e Chef Rubio - alla conferenza stampa indetta per le 11 all'aeroporto di Lampedusa.

Ser padre no entiende de colores ni fronteras.#RichardGere también lo es. ❤️#PuertoSeguroYa pic.twitter.com/BIK4u9cbOr — Open Arms (@openarms_fund) 9 agosto 2019

"Richard Gere sulla Open Arms? Spero che si abbronzi e che si trovi bene... visto che la nave è una Ong che batte bandiera spagnola possono far sbarcare i 120 immigrati a Ibiza o Formentera, sbaglio?" scrive il ministro dell'Interno Salvini via Twitter, aggiungendo: "I porti italiani sono e rimangono CHIUSI. Buon viaggio! P.s. Ma questi radical chic non hanno niente di meglio da fare?".

Visto che la nave è una Ong che batte bandiera spagnola possono far sbarcare i 120 immigrati a Ibiza o Formentera, sbaglio?https://t.co/rPx3S61PVT — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 9, 2019

Intanto, nonostante i ripetuti appelli perché venga assegnato al più presto un porto sicuro, la Open Arms si trova in mezzo al mare senza aver ottenuto risposte positive né dai Paesi costieri più vicini (Italia e Malta) né dagli altri Stati membri dell’Unione europea. "Ottavo giorno in mare. Il sentimento che prevale è la vergogna. Vergogna per un'Europa che lascia 121 persone in mezzo al mare per otto giorni mentre un gruppo di volontari coraggiosi fa di tutto per rendere la vita a bordo tollerabile. La vera Europa sono loro, siamo noi" scrive sui social ProActiva Open Arms.

"Riteniamo inaccettabile che la vita di uomini, donne e bambini - spiega la Ong spagnola - continui ad essere ignorata e che i diritti sanciti dalle Convezioni Internazionali continuino ad essere sistematicamente violati. Parleremo di questo insieme a un amico e attivista per i diritti umani, che da anni si batte per dare voce ai più vulnerabili in ogni angolo della terra, Richard Gere, che ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo".