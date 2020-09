Le ultime immagini di Simon, l'escursionista francese disperso

Non si hanno ancora notizie dell'escursionista francese Simon Gautier disperso dal 9 agosto dal Golfo di Policastro, nel salernitano. Da giorni proseguono le ricerche da parte dei carabinieri, della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco, anche con l'utilizzo di elicotteri e droni. Ricerche che proseguono anche grazie a volontari che hanno raccolto nelle ultime ore gli appelli degli amici del 27enne francese. Intanto sono state pubblicate alcune immagini che riprendono l'arrivo di Simon Gautier, l'8 agosto, alla stazione di Policastro Bussentino. Immagini del sistema di videosorveglianza del comune di Santa Marina (Salerno).

In particolare, il 27enne viene ripreso all'arrivo alla stazione dopo le 16 dell'8 agosto. Dalle foto, Simon Gautier indossava un jeans, una maglietta e uno zaino. Ha camminato per il paese ed è entrato in un centro canoe dove ha comprato una bottiglietta d'acqua e poi è andato via. Le ultime immagini a Policastro risalgono alle 16.44. Dall'escursionista non si hanno più notizie dall'ultima sua telefonata al 118, avvenuta il venerdì 9 agosto.

"Le ricerche sono state intensificate - spiega all'Adnkronos il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato - anche con l'arrivo di corpi speciali. Ci sono quattro droni ed anche alpinisti e protezione civile. Come amministrazione comunale siamo anche vicini ai familiari che vivono questo momento drammatico. Attendiamo fiduciosi offrendo, nel frattempo, tutta la nostra collaborazione".