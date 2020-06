Amazzonia, in piazza a Roma il 'Comitato per Democrazia in Brasile'

(FOTOGRAMMA)

di Roberta Lanzara

'Sit in #Sos Amazzonia. La foresta brucia con la complicità di Bolsonaro'. E' il sit in organizzato a Piazza San Pantaleo a Roma domani dalle 17.30 alle 19.30. Lo riferisce all'AdnKronos il Comitato per la Democrazia del Brasile, meglio conosciuto come Comitato italiano Lula Libero, con sede nella Capitale, tra i promotori della manifestazione con il gruppo ecologista Europa Verde e Federazione Verdi.

Il Comitato per la Democrazia è stato promosso per dare continuità alla mobilitazione per la difesa della democrazia in Brasile ed esprimere solidarietà e sostegno a Lula rafforzando il collegamento con i Comitati brasiliani e con i comitati internazionali che si sono organizzati in molti paesi e città del mondo (Parigi, Madrid, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires…) e altre città italiane per il coordinamento di iniziative ed azioni comuni. Un altro sit in organizzato dal Comitato, si apprende, è in programma mercoledì sera.