Bologna, ucciso a coltellate in strada

(Fotogramma)

Omicidio alla periferia di Bologna, in zona Pilastro, dove questa mattina un bolognese di 28 anni è stato ucciso a coltellate. Inutili i soccorsi del 118. Un uomo di 58 anni, sempre bolognese, presunto autore dell’omicidio e vicino di casa della vittima, è stato fermato. L’ipotesi è che i due abbiano avuto una lite in strada per futili motivi, dalla quale sarebbe poi scaturita l’aggressione culminata con l’omicidio.

Successivamente sarebbe stata fermata una seconda persona. Sul luogo del delitto sono al lavoro gli agenti della squadra mobile e della scientifica per ricostruire quanto accaduto. Momenti di tensione si sono verificati quando qualcuno avrebbe tentato di avvicinarsi per scattare una foto alla vittima e a placare la situazione è intervenuta la polizia.