Nubifragio a Roma, chiusa metro A Colli Albani

(Fotogramma)

Allagamenti e disagi alla circolazione dopo il nubifragio che si è abbattuto questo pomeriggio sulla capitale. Chiusa la stazione della metropolitana sulla linea A Colli Albani, come scrive Atac, "per danni da maltempo". Sul Grande Raccordo Anulare è temporaneamente chiusa la rampa di uscita alla carreggiata interna al km 32,800, per l’allagamento del sottopasso dello svincolo “la Rustica”.