Sacerdote va in overdose di cocaina mentre è in gita coi ragazzi

(Fotogramma)

Un sacerdote è andato in overdose di cocaina mentre accompagnava degli studenti delle scuole medie in gita. A riportare la notizia il 'Secolo XIX' , che riferisce che il fatto è avvenuto a giugno ma solo ora è stato reso noto. Il prete è stato soccorso proprio dai ragazzi e portato in ospedale, dove lo hanno interrogato dalla Polizia appena fuori pericolo. L'uomo è stato segnalato per possesso di stupefacenti e, fa sapere la testata, sta iniziando un percorso rieducativo nel nucleo 'Tossicodipendeze' della Prefettura.

Il vescovo della diocesi di Albenga Imperia ha provveduto a sospenderlo dalle sue funzioni e a sollevarlo dal suo incarico di sacerdote e docente.