"Siamo un milione"

(foto Adnkronos)

Strade di tutta Italia invase dai giovani in lotta per il clima. E' il Fridays For Future, che vede protagonisti gli studenti dal cuore ambientalista, oggi in sciopero e 'al fianco' - seppur a distanza - dell'attivista 16enne Greta Thunberg. Tantissimi a sfilare nelle strade, "un milione" e più in tutto il Paese, almeno secondo la Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari.

"Oggi in tutto il Paese - spiegano infatti in una nota - si sono svolte grandissime manifestazioni che hanno riempito le strade e le piazze delle nostre città con una partecipazione travolgente: oltre un milione di studenti hanno scelto di mettersi in gioco, protestando ancora una volta contro una classe politica cieca e immobile, colpevole di aver trascinato il nostro pianeta davanti a una crisi climatica di dimensioni epocali. In tantissime e tantissimi, da Trento a Palermo, si sono schierati oggi con Greta Thunberg, reclamando a gran voce il nostro diritto al futuro". Una necessità, quella di scioperare, dettata anche dai tempi strettissimi per la 'salvezza' del Pianeta: "Abbiamo appena 11 anni per salvarlo - scrivono ancora -, per questo è necessario che si intraprendano al più presto azioni e politiche concrete per fermare il cambiamento climatico".