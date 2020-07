Attacco a sinagoga, il cordoglio della Comunità ebraica romana

(Afp)

"Al termine di Kippur e nell’anniversario dell’attentato al Tempio Maggiore, la notizia di un attentato alla sinagoga di Halle. Ancora sangue e morti per l’odio antisemita che in Europa rinasce nel luogo dove più ha portato morte, noi non abbiamo paura e continuiamo a vivere". Così la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, esprime su Twitter il cordoglio per l'attacco antisemita di ieri in Germania.

"Non chiedetemi di credere che un giorno sarà sconfitto l’#antisemitismo" il commento, durissimo, del deputato dem Emanuele Fiano, che commenta così l'attentato su Twitter.