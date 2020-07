Milano, colpi pistola durante lite in condominio

(Fotogramma)

Alcuni colpi di pistola sono stati sparati intorno alle 14 durante una lite per futili motivi in un condominio di via dei Pioppi a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico.

Il giornalista Klaus Davi - collaboratore de ‘I Fuorilegge', programma in onda su 'TgCom24' - segnala di aver ricevuto diverse chiamate dai residenti. “Mi sono arrivate diverse telefonate da residenti - dice Davi - e fonti investigative mi hanno confermato che i colpi ci sono stati ma non c’è nessun ferito”.