Maxi frode Iva su auto di lusso, arresti e sequestri

(Fotogramma)

Una frode transnazionale dell'Iva intracomunitaria è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Isernia che, nell'ambito dell'operazione 'Galaxy', ha sgominato un gruppo criminale con base stabile in Italia e proiezioni internazionali. La Guardia di finanza, su disposizione della procura della Repubblica di Isernia, ha eseguito 23 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, delle quali 13 arresti in carcere e 10 arresti domiciliari. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo per l’importo complessivo pari a 7.499.220,05 euro per beni mobili e immobili, somme di denaro, autoveicoli e quote societarie, nei confronti di 23 persone fisiche e 21 compagini societarie con sede in tutt’Italia.

"Nell’operazione, frutto di un anno di indagini ed accertamenti particolarmente complessi ed articolati condotti dal Gruppo Guardia di finanza di Isernia nel particolare settore della commercializzazione di autovetture di lusso di origine comunitaria e che hanno portato alla scoperta di una mega frode in danno dell’Unione Europea e dell’Italia - fa sapere la Guardia di finanza - sono stati impiegati circa 200 militari e numerosi automezzi". Le attività operative odierne sono state eseguite nelle province di Isernia, Milano, Salerno, Caserta, Frosinone, Latina e Macerata.