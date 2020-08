Frane e allagamenti in Liguria, treni sospesi

Prosegue l'ondata di maltempo che da ieri sera si sta abbattendo sulla Liguria. Ancora piogge intense su Genova e in particolare sul ponente città nel primo pomeriggio che hanno provocato diverse criticità. "Il sistema temporalesco che ha insistito sul Ponente genovese - spiegano da Arpal - nel corso delle ultime ore ha interessato con precipitazioni forti o molto forti in particolare la Val Varenna e la Val Polcevera determinando repentine risposte dei corsi d'acqua del ponente genovese e dei rivi costieri della riviera del Beigua, che risultano comunque attualmente in diminuzione".

Proprio su Val Varenna e Val Polcevera, nel genovesato, il torrente Vaccarezza nella zona di San Carlo di Cese sulle alture di Pegli si è riversato in alcune zone a livello strada mentre il torrente Verde, in Val Polcevera, è uscito dagli argini in alcuni punti tra Campomorone e Ceranesi. Precipitazioni molto forti anche sugli interni delle valli Stura e Orba.

A Rossiglione, nell'entroterra genovese, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un uomo travolto da una frana di pietre e fango. L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova con un trauma toracico. Sempre a Rossiglione i vigili del fuoco nel centro del paese, in via Roma, per via di una frana hanno dovuto evacuare 20 famiglie. Le piogge torrenziali che proseguono da ore hanno provocato allagamenti sparsi sulla viabilità comunale, frane e smottamenti. Il sindaco ha rinnovato l'appello ai concittadini a non uscire di casa, non sostare all'esterno in aree a rischio e a non muoversi ancora per le prossime ore.

Con l'allerta rossa sono scattati i provvedimenti di chiusura delle scuole per la giornata di oggi per quanto riguarda Genova e i comuni della provincia.

La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa "sulle linee Genova – Milano, Genova – Torino, e Genova - Ovada" e "rimane sospesa per tutta la serata e fino a domani per il protrarsi del maltempo e delle abbondanti precipitazioni piovose nelle zone tra Liguria e il Piemonte che, nell’alessandrino e nell’ovadese, sta provocando allagamenti della sede ferroviaria" rende noto Ferrovie dello Stato in una nota.

Al momento date le condizioni, sia meteo sia della infrastruttura ferroviaria, non è prevedibile il ripristino del traffico ferroviario nella serata odierna e fino a domani. Inoltre, le condizioni della viabilità stradale non permettono la sostituzione dei collegamenti ferroviari con autobus. I quattro treni fermi a Pavia e Tortona (due Intercity e due regionali) saranno fatti retrocedere e rientreranno nella stazione di Milano, due treni fermi ad Arquata (Thello e regionale) torneranno nella stazione di Genova mentre non potranno partire per le rispettive destinazioni i treni fermi a Genova e i collegamenti fermi a Milano Centrale.

Sul centro-ponente della Liguria e sui bacini padani di levante dalle 13 fino alla mezzanotte è scattata l'allerta arancione, che poi diventerà gialla fino alle 8 di domani. Sul levante ligure l'allerta è gialla dalle 13 alle 8 di domani mattina. Verde invece il livello sul ponente imperiese e relativo entroterra.