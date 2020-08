Lara Comi, il legale: "Salute genitori sua unica preoccupazione"

(Fotogramma)

"L'unica preoccupazione per Lara Comi è la salute dei genitori", riferisce all’Adnkronos il difensore Giampiero Biancolella. In particolare per il padre che "stamattina subirà un intervento delicato, mentre i giornalisti scrivono dell'arresto della figlia". L’ex eurodeputata di Forza Italia è finita ai domiciliari nell’inchiesta milanese 'Mensa dei poveri' che ruota su presunte tangenti e finanziamenti illeciti.