Esplosione in distributore, muore un operaio di 29 anni

(Fotogramma)

Un operaio di 29 anni è morto in un'esplosione che si è verificata in un distributore di carburanti a contrada Ete Morto, a Monte Urano (Fermo). Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'esplosione è avvenuta intorno alle 17.30. Un operaio stava lavorando su un serbatoio d'acqua dell'impianto antincendio del distributore di carburante e gpl quando è avvenuta l'esplosione. I vigili stanno effettuando i rilievi per chiarire le cause dell'accaduto.