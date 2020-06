Fondazione Open, ricorso Carrai e Bianchi al Riesame

Marco Carrai (Fotogramma)

E’ stata fissata per lunedì 16 dicembre l'udienza davanti al tribunale del riesame di Firenze per decidere sul ricorso presentato dagli avvocati difensori di Alberto Bianchi e di Marco Carrai, rispettivamente ex presidente ed ex consigliere d'amministrazione della Fondazione Open, contro i sequestri eseguiti dalla guardia di finanza a loro carico nell'ambito dell'inchiesta della procura di Firenze sulla stessa fondazione che dal 2102 al 2018, anno in cui fu sciolta, sosteneva le iniziative politiche di Matteo Renzi, compresa la Leopolda.

Bianchi è accusato dei reati di traffico di influenze e di finanziamento illecito ai partiti, Carrai del reato di finanziamento illecito ai partiti.