Terremoto in Mugello, sciame sismico continua

(Fotogramma)

Sono state 20 le scosse di terremoto dalla mezzanotte di oggi in Mugello, che da domenica sera è attraversato da uno sciame sismico culminato, alle 4,37 di lunedì, in una scossa di magnitudo 4.5, con epicentro a Scarperia e San Piero a Sieve, che ha causato danni a molti edifici, in particolare a Barberino di Mugello, dove gli sfollati sono quasi 200. Due le scosse più forti di questa notte, registrate alle ore 2,53 e alle 4,32, con epicentro sempre a Barberino, a una profondità di 9 chilometri, che hanno raggiunto una magnitudo di 2.1.

Nei centri di ospitalità allestiti per quanti sono stati colpiti dal terremoto nei comuni di Barberino, Borgo San Lorenzo e Scarperia San Piero, sono state accolte la scorsa notte 120 persone, 37 delle quali nei locali dell'Autodromo del Mugello predisposti dalla Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Nella notte di lunedì complessivamente gli ospiti sono stati 473, la notte del 10 dicembre 314, nella notte successiva 282, quindi 120 stanotte. Alle persone che temporaneamente non potranno rientrare nella propria abitazione saranno proposte sistemazioni alternative in alberghi e strutture ricettive per le quali la Città Metropolitana ha preso contatti anche con Comuni della Piana.

"Ricordiamo - raccomanda Massimo Fratini, consigliere delegato della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze - di verificare sempre che la fonte delle informazioni che circolano in questi giorni, diffuse attraverso i più svariati canali social o gruppi whatsapp, provenga sempre da canali ufficiali ed istituzionali".