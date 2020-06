Roma, incendio alla Regione Lazio

Il fumo dai sotterranei degli uffici della Regione Lazio, in via Rosa Raimondi Garibaldi, ha costretto i carabinieri di San Paolo e i vigili del fuoco in questo momento sul posto con tre squadre a evacuare il piano terra dello stabile. L'incendio è divampato nel pomeriggio, non si conoscono le cause ma non risultano feriti.

Data la presenza di diversi materiali di risulta il fumo nei locali sottointerrati a servizio della banca, ha invaso anche i piani sovrastanti dello stabile in via Rosa Raimondi Garibaldi 7. Le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute stanno lavorando per delimitare il propagarsi dell'incendio.