"Urlavo per mia figlia, non sono una scimmia", parla la mamma nigeriana

(Fotogramma)

"Non sono una scimmia. Sono una mamma. Se mentre mia figlia moriva qualcuno mi ha insultato perché sono nata in Nigeria, non ho nulla da dire. Sono loro casomai a dovermi spiegare come si fa a trasformarsi in persone così". E' un passaggio dell'intervista di Alimi, la 22enne mamma nigeriana che ha perso una bimba di 5 mesi, a Repubblica. La giovane è stata protagonista di un drammatico episodio al pronto soccorso di Sondrio, dove si è recata sabato per le condizioni disperate della figlia, poi deceduta. Davanti alle urla strazianti della madre -come ha riportato Sondrio Today- qualcuno tra i presenti si sarebbe lamentato per il chiasso e la confusione, insultando la donna con il termine ''scimmia'' e affermando che la perdita di un figlio non sarebbe poi così importante per gli africani perché "tanto ne sfornano uno all’anno".

"Mistura -dice la donna parlando della bimba a Repubblica- era il regalo del cielo per essere riuscita a scappare dalla fame, la speranza di una vita più umana. L'avevo sognata per tanto tempo".