Napoli, vandali abbattono albero di Natale in Galleria

(Foto dalla pagina Facebook di Francesco Emilio Borrelli)

Vandalizzato a Napoli l'albero di Natale esposto alla Galleria Umberto. Lo denunciano il Consigliere Regionale del Sole che ride Francesco Emilio Borrelli ed il Consigliere dei Verdi alla Municipalità 2 Salvatore Iodice. Appena concluse le festività del periodo natalizio l’albero, divenuto oramai una tradizione per la galleria Umberto, è stato abbattuto, forse per un tentativo di furto, si legge sulla pagina Facebook di Borrelli.

“Quest’anno l’albero ha resistito per tutte le feste, non è stato rubato, cosa che è diventata consuetudine, per diventare un bottino delle baby gang in prospettiva del rogo per la festa di Sant’Antonio. Non è stato rubato ma appena subito dopo il 6 gennaio è stato abbattuto nel tentativo di portarlo via, resta quindi la tradizione vandalica -affermano i consiglieri-. Un simbolo del Natale, un abbellimento per la città non può divenire un gioco per le baby-gang, per quei ragazzi avidi di mettersi in mostra anche nel mondo criminale. Occorrono più controlli, più sicurezza e delle cancellate che sbarrino l’accesso alla Galleria durante la notte".

"Da anni lo chiediamo e abbiamo anche raccolto migliaia di firme per sostenere questa proposta già attiva in diverse Gallerie italiane per proteggerle di notte da vandali e delinquenti", concludono.