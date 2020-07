Migranti, primo sbarco dell'anno a Lampedusa

(Afp)

Primo sbarco dell'anno a Lampedusa. Sono 97 i migranti a bordo dell'imbarcazione avvistata stamattina a due miglia dall'isola. I migranti sono stati raggiunti dalle motovedette della Guardia di finanza che hanno avviato le operazioni di soccorso insieme alla Guardia Costiera. Tutti i migranti, una volta portati a terra, sono stati trasportati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Continuano i soccorsi in mare. "Abbiamo effettuato un soccorso di una piccola imbarcazione in condizioni critiche con 44 uomini in stato di ipotermia grave. Da 2 giorni viaggiavano alla deriva. Senza benzina, iniziavano a imbarcare acqua. Dimenticati dalla Ue, ora in salvo a bordo" ha scritto su Twitter Open Arms.

Poi c'è stato un "secondo soccorso, molto complesso. 74 persone, donne, donne incinta, bambini e neonati, in stato di shock. Una motovedetta libica con atteggiamento ostile presente sul posto. Due dei naufraghi, presi da loro a bordo, si sono lanciati in acqua e li abbiamo soccorsi".

Alle 4 del mattino anche "la #SeaWatch3 ha soccorso altre 42 persone in zona SAR Maltese. L'imbarcazione su cui viaggiavano era stata segnalata ieri pomeriggio ma le autorità Maltesi si sono rifiutate di intervenire. Le persone a bordo correvano un serio rischio di ipotermia" ha scritto l'ong Sea Watch su Twitter.