Roma, frana su palazzo: in salvo 11 persone

Una frana ha interessato un palazzo di quattro piani, bloccando l'accesso dell'edificio, a Salita Castel Giubileo a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, nonostante le difficoltà legate alla presenza del fango, sono riusciti a evacuare gli 11 abitanti che erano rimasti bloccati all’interno degli appartamenti. Continuano le verifiche nell’edificio e non risultano feriti.

"Sei alloggi sono stati dichiarati inagibili (uno dei quali disabitato), 11 persone sono state evacuate, 7 devono essere alloggiate in abitazioni alternative. Per loro il servizio assistenza alloggi ha già individuato una soluzione. Nessuno è rimasto ferito" ha poi reso noto Giovanni Caudo, presidente del III Municipio.

"La frana di parte del costone è stata probabilmente innescata da una perdita di acqua - precisa Caudo - che ha dilavato il costone durante la notte. Le abitazioni collocate in una zona a rischio frana sono ora interdette e sottoposte a vigilanza anti-sciacallaggio. Un grazie alle forze dell'ordine, alla protezione civile e alla polizia locale del gruppo Nomentano III per il lavoro comune svolto e per avere prontamente operato e rassicurato gli abitanti".