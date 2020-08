Schiaffi e insulti ad anziana malata, arrestata la badante

Una donna è stata arrestata per maltrattamenti aggravati ai danni di un'anziana signora (ultranovantenne), presso la quale svolgeva mansioni di badante. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata dal figlio della vittima preoccupato per alcuni lividi notati sul corpo della madre, peraltro già gravemente malata.

I filmati di alcune telecamere installate all'interno dell'abitazione, passati al vaglio degli investigatori, hanno mostrato come la badante - una cittadina rumena di 51 anni con regolare permesso di soggiorno - si è resa protagonista di ripetuti strattonamenti e schiaffi e di invettive verbali e appellativi offensivi di varia natura. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, hanno fatto emergere prove condivise con il gip e poi sfociate in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico della badante. E' stata anche applicata la disciplina del Codice Rosso per evitare che ci fossero conseguenze irreparabili per la vittima.