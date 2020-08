Virus Cina, mascherine a ruba a Roma e Milano

(Afp)

Mascherine protettive a ruba nelle farmacie di Roma e Milano, dove crescono le vendite anche dei gel per disinfettare le mani. A far aumentare le richieste i timori legati alle notizie sul coronavirus, che seppure mai arrivato nel nostro Paese mette già in allarme.

Ad acquistare di più i prodotti "sono soprattutto le persone che tornano da un viaggio o devono partire e quelle che, per diverse ragioni devono andare in ospedale", spiega all'Adnkronos Salute Annarosa Racca, presidente di Federfarma Milano che parla di "richieste per le mascherine notevolmente superiori alla media. Le farmacie, comunque, sono in grado di rifornirsi rapidamente di questi presidi".

A Roma invece, ha spiegato Laura Cesaroni, farmacista e responsabile della comunicazione di Federfarma Roma, "questa mattina le mascherine sono risultate introvabili nelle farmacie vicino all'aeroporto, alle metropolitane e nelle zone più turistiche. E anche i magazzini hanno esaurito le scorte. Ma gli ordini sono già stati fatti ed entro pochi giorni i distributori potranno rifornire i presidi che le hanno terminate. In ogni caso, nelle farmacie più lontane dal centro è più facile che ci siano ancora. Chi le cerca può rivolgersi ai presidi meno centrali", conclude.