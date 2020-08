Potenza, casa in fiamme: morto un uomo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un uomo anziano è stato trovato senza vita a Sant'Arcangelo di Potenza in un'abitazione in cui si è sviluppato un violento incendio. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Il corpo senza vita è stato trovato dai vigili del fuoco, giunti con quattro mezzi dalle sedi di Villa d'Agri e Potenza. L'abitazione è ubicata nel centro storico e l'incendio ha colpito il seminterrato e il piano terra, minacciando quelli superiori (in tutto l'edificio è costituito da quattro piani). Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Ancora da accertare le cause. L'edificio è stato fatto evacuare.