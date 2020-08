A San Valentino libri 'a scatola chiusa' per gli innamorati

'In amore non giudicare mai dalle apparenze', è la campagna di San Valentino delle Librerie Feltrinelli che dal 3 al 14 febbraio invita i lettori a festeggiare il giorno degli innamorati regalando un libro, ma 'a scatola chiusa', senza perciò conoscerne autore, titolo né copertina. E d’altronde, se non ci si deve basare sulle apparenze in amore, perché farlo quando si tratta di libri? Impacchettati con carta coprente per celarne la copertina, i 'Libri al Buio' che si potranno acquistare in tutte le 120 Librerie Feltrinelli d’Italia e online, sono dodici e adatti a differenti esperienze amorose: ci sono titoli per i cuori infranti, per i cinici in amore, per chi subisce il fascino dolceamaro della seduzione, per chi crede ostinatamente nel miracolo dell’amore e per chi è ancora alla ricerca della 'ricetta' perfetta. Gli unici indizi che gli acquirenti avranno per orientare la propria scelta sono le tre parole chiave che descrivono il contenuto del libro e che possono dire molto sul tipo di lettore e sulla sua visione dell’amore: sensuale, delicato, smaliziato, intimo, ironico, appassionato, ostinato.