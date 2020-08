Treno deragliato, sindaco Livraga: "Motrice volata via da rotaie"

"I feriti sono stati tutti soccorsi e in questo momento sono in corso i rilievi delle forze dell'ordine per accertare le cause dell'incidente. L'incidente è avvenuto su un rettilineo". A dirlo all'Adnkronos Giuseppe Maiocchi, sindaco di Livraga il comune del lodigiano dove è deragliato il treno 9595 Milano-Salerno. "In questo tratto che io ricordi - dice il sindaco - non ci sono mai stati incidenti così gravi. La motrice è volata fuori dalle rotaie finendo contro una palazzina di controllo. Al momento la linea è ferma".