Siracusa, piccolo aereo precipita e prende fuoco: due morti

Incidente aereo nel siracusano. Due persone sono morte in seguito allo schianto di piccolo aereo precipitato nel siracusano nelle campagne tra Francofonte e Lentini. Il velivolo, dopo l’impatto al suolo, ha preso fuoco. Sul posto la polizia, con personale della squadra mobile della Questura di Siracusa, e vigili del fuoco.

Le vittime sono Stefano Baldo, 53 anni, pilota esperto dell'Alitalia e Gioele Bravo, 20 anni, allievo dell'istituto aeronautico di Catania,

Secondo quanto si è appreso dalle prime informazioni il piccolo aereo, Tecnam P2002, decollato dal capoluogo etneo, era impegnato in un volo di addestramento quando, a circa mille metri d'altezza, per cause in via di accertamento è precipitato schiantandosi al suolo e prendendo in parte fuoco.

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.