Coronavirus, tutti negativi i casi sospetti esaminati a Genova

(Afp)

"Sono tutti negativi al coronavirus i casi sospetti esaminati all’Ospedale San Martino di Genova". Lo ha affermato il governatore della Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa. Secondo quanto ha reso noto in precedenza la Regione Liguria, al Policlinico sono state ricoverate quattro persone di una famiglia cinese di 6, già sottoposte a sorveglianza attiva dal 16 febbraio.

"Il papà, asintomatico, e tre bambini con qualche sintomo termico e respiratorio. La mamma e l’altro bambino, al momento asintomatici, sono in isolamento al domicilio", si spiegava.

"Anche l'ultimo caso in esame a Genova del cittadino proveniente da Hong Kong è risultato negativo" ha comunicato il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito al paziente cinese di 40 anni rientrato da Hong Kong e monitorato prima all'ospedale Galliera di Genova e poi trasferito al San Martino per accertamenti.