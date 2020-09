Coronavirus, Raggi: "Nel Lazio non c'è emergenza"

Foto Fotogramma

"Nella nostra regione non c'è emergenza coronavirus, questo è un dato da diffondere". Lo ha sottolineato la sindaca di Roma Virginia Raggi in Assemblea capitolina sul coronavirus. "Ad oggi non siamo una regione a rischio, questo va ribadito", ha continuato aggiungendo che "l'attenzione va comunque tenuta alta e la Regione ha prescritto una serie di norme comportamentali di tipo igienico-sanitario".

"Voglio evidenziare che al momento sul nostro territorio non registriamo casi autoctoni di contagio. Quindi va cancellato ogni allarmismo. Spetta a tutti noi il rispetto delle più accurate norme di igiene per scongiurare al massimo i rischi di contagio”, ha proseguito Raggi, che ha incontrato questa mattina a Palazzo Valentini i sindaci dell’area metropolitana di Roma assieme al prefetto Gerarda Pantalone.

"Di fronte alle tante fake news che circolano – ha concluso la Sindaca – è ancora più importante seguire esclusivamente le indicazioni provenienti dai canali informativi ufficiali. In questa fase va ribadito che occorre mantenere un atteggiamento lontano da toni eccessivamente allarmistici. Sarà nostra cura aggiornare i cittadini con la massima tempestività".