Mafia, azzerata famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto: 59 arresti

Arrestate nella notte, in provincia di Messina e in altre località italiane, 59 persone, in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip della città dello Stretto su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia. Tutti devono rispondere, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, violenza e minaccia con l’aggravante del metodo mafioso.

L’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Messina e del Ros, denominata ‘Dinastia’, ha inferto un duro colpo alla famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Le indagini hanno portato all’arresto di affiliati e gregari del clan barcellonese, che "negli ultimi anni ha investito nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, per integrare i proventi illeciti derivanti dalle estorsioni" spiegano gli investigatori dell’Arma.

A gestire il traffico di droga nell’area tirrenica della Provincia di Messina e nelle isole Eolie erano i figli dei principali capimafia barcellonesi: con i padri ormai da lungo tempo in carcere spettava a loro curare gli affari dei clan. Le nuove leve erano a capo di una struttura criminale che "operava con metodo mafioso - dicono gli investigatori dell’Arma - nel traffico e nella distribuzione di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, nell’area tirrenica della Provincia di Messina e nelle isole Eolie, anche rifornendo ulteriori gruppi criminali satelliti, attivi nello spaccio a livelli minori".

E ancora: pizzo a tappeto. Tutti erano nel mirino dei clan di Barcellona Pozzo di Gotto: le indagini coordinate dalla Dda, infatti, hanno permesso di ricostruire le numerose estorsioni ai danni di negozianti e imprese di Barcellona Pozzo di Gotto, con le vittime vessate per anni dagli esattori di Cosa nostra.