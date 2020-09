Coronavirus, Ricciardi: "Contagio si diffonderà questa settimana in Europa"

"In Europa accadrà quello che è successo da noi. Credo che questa settimana nei grandi Paesi europei, Francia e Germania, il contagio si diffonderà". Sono le parole di Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo dell'Oms, che si esprime così a L'aria che tira su La7. "In Germania, i casi 1 e 2, sono una persona arrivata da Milano e una persona che probabilmente è stata in contatto con qualcuno dalla Cina e ha partecipato ad un carnevale. Qualcosa di simile è successa in Francia", aggiunge. "Questi paesi raggiungeranno rapidamente i nostri numeri".

In Italia, "il test di questa settimana è molto importante perché ci dà indicazioni sul contenimento, cioè sul fatto se siamo riusciti ad evitare il contagio di altre regioni". "Per quanto riguarda invece il contenimento in generale, soprattutto nelle zone più colpite, dovremo aspettare un po' di più. Secondo me, le due settimane sono quelle più importanti", aggiunge.

La positività del genitore di uno studente ha determinato la chiusura di un liceo di Pomezia. "E' una strategia di contenimento, bisognerebbe rintracciare chi è stato in contatto con il soggetto malato. Provvedimenti di questo tipo vanno un po' oltre. E' importante rintracciare persona per persona i contagiati, invitarli all'autoisolamento e poi controllare la situazione", aggiunge Ricciardi.