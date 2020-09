Coronavirus, positivo poliziotto della scorta di Salvini

Un poliziotto della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al coronavirus. A quanto apprende l'Adnkronos, si tratta di un agente del dispositivo di sicurezza che non è stato a stretto contatto con il leader della Lega nell'ultimo periodo né in auto né accanto a lui. Per gli altri colleghi della scorta è scattata la quarantena di 14 giorni. Salvini, informato del caso di positività, si sarebbe detto tranquillo e pronto a sottoporsi a tampone se necessario e se gli verrà richiesto.

"Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino - ha scritto poi il leader della Lega su Facebook - Chi riesce a fare polemica anche su una malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso. Grazie per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus".

"E' un agente di polizia che fa il suo dovere e sono dispiaciuto per lui - ha detto all'Adnkronos Vito Crimi, capo politico del M5S e viceministro dell'Interno - Il fatto che sia della scorta di Salvini mi sembra veramente un particolare non rilevante, ciò che conta è che guarisca presto lui e che né Salvini né i suoi colleghi siano stati contagiati...".

Sulla stessa linea il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, per il quale "in questa fase d’emergenza non esistono colori politici, ma bisogna essere uniti e compatti, governo e forze d’opposizione. Uno dei poliziotti della scorta di Matteo Salvini, un uomo delle nostre forze dell’ordine, un servitore dello Stato, è risultato positivo al test per il covid-19. Il mio augurio è che stia bene e che si riprenda presto, lo stesso che ognuno di noi dovrebbe rivolgere ad ogni italiano che in questo momento si trova in difficoltà. Rinnovo l’invito a tenere i toni bassi e alla responsabilita nazionale".

Alla notizia del poliziotto risultato positivo al coronavirus, il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia (M5S), all'Adnkronos ha commentato: "Invitiamo tutti coloro, compreso Salvini, che hanno avuto documentati contatti con persone positive al test per il Covid-19 a seguire pedissequamente le disposizioni messe a punto dal governo e a non fare di testa propria, perché significherebbe mettere in pericolo i cittadini italiani. Il virus non guarda il tuo nome, non guarda la tua posizione sociale o il tuo status da parlamentare. Tutti devono seguire le disposizioni del governo. La salute dei cittadini viene prima del consenso elettorale".

"La salute dei cittadini è priorità del governo - ha sottolineato all'Adnkronos anche il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, volto noto del M5S - Non si gioca sulla pelle degli italiani, sono certo finalmente ora anche Salvini lo avrà capito, perché il virus è un nemico che non fa distinzione di razza o appartenenza politica. L’Italia lotta unita".

"Come diceva Tonio a Renzo Tramaglino nei Promessi Sposi, 'a chi la tocca... la tocca'. Il virus divide ed unisce e questo farà maturare ciascuno di noi solo quando comprenderemo che siamo sulla stessa barca - ha osservato il deputato del M5S Giorgio Trizzino - E credo che anche Salvini se ne stia rendendo conto. Non chiede permesso di soggiorno il virus. Davanti a lui siamo tutti uguali ed è questo che ci mette paura ma in fondo rende giustizia all'umanità".

"Un uomo della scorta di Salvini è risultato positivo al #coronavirus. Invece di esprimere solidarietà all'agente, diversi esponenti del M5S ne hanno approfittato per attaccare Salvini. Usare il contagio di un agente di Polizia per attaccare un avversario politico è disgustoso", scrive su Twitter la leader di Fdi Giorgia Meloni. "Penso -aggiunge- sia ancora più disgustoso se a farlo sono viceministri, sottosegretari e parlamentari. Risparmiateci la vostra mediocrità, il bisogno di apparire, l'odio contagioso di cui siete portatori. Almeno in questi giorni. L'Italia non merita questo schifo".