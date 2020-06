Coronavirus, Burioni: "Bozza decreto e gente che scappa, follia pura"

(Fotogramma/Ipa)

"Follia pura". E' il tweet del virologo Roberto Burioni che commenta la bozza del decreto. "Si lascia filtrare la bozza di un decreto severissimo che manda nel panico la gente che prova a scappare dalla ipotetica zona rossa, portando con sé il contagio. Alla fine l'unico effetto è quello di aiutare il virus a diffondersi. Non ho parole". "Non solo confonde. Porta la gente a partire dalla Lombardia (e dalle altre province con alto numero di casi) per altre zone, favorendo in modo irreparabile la diffusione del contagio. E' un comportamento totalmente irresponsabile".