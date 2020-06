Carcere Foggia, il video della rivolta: detenuti evasi con auto

di Silvia Mancinelli

La rivolta nel carcere di Foggia è incontenibile. Un video mostra i detenuti sono sul tetto, sul piazzale, addirittura in strada. Il cancello è rotto e molti di loro sono evasi rubando le macchine del personale. In sottofondo le urla, vetri che si rompono, botte sulla recinzione. Gli agenti della polizia penitenziaria sul posto raccontano di una situazione mai accaduta prima. Una di loro ha la voce rotta mentre in un audio ai colleghi racconta di "scene apocalittiche". "Non abbiamo il potere di niente, ci sono cordoni di forze dell’ordine ma non c’è più controllo - dice - Siamo tutti qua fuori, i detenuti hanno il controllo del carcere".