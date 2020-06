Coronavirus, Atac: 'Stop a macchinette mangiaplastica in stazioni Metro'

"In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso e in accordo con i partner, Atac ha deciso di sospendere l'iniziativa +ricicli+viaggi. I conferimenti di bottiglie in PET nei macchinari presenti in alcune delle stazioni della metropolitana di Roma saranno nuovamente consentiti non appena possibile. Atac ringrazia tutti i passeggeri per la collaborazione’’. Lo comunica Atac.