Coronavirus Veneto, nessun nuovo contagiato a Vò

Afp

Per la prima volta dell’inizio dell’emergenza coronavirus il 21 febbraio scorso non si è registrato nessun nuovo caso di positività a Vò Euganeo, comune padovano da dove è partito il primo cluster del virus in Italia e dove si è registrato il primo decesso in Italia. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza ad oggi a Vò è di 82 ma, appunto, senza registrare alcuna variazione in più rispetto a ieri. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto.