Coronavirus Lombardia, altri 209 morti e il totale sale a 2168

Foto Fotogramma

Oltre duemila morti in Lombardia per il Coronavirus. Secondo quanto reso noto l'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, i decessi nella sono infatti saliti a 2168, in aumento di 209 rispetto a ieri.

I positivi sono 19884, 2171 in più. I ricoveri in ospedale sono 7387 con una crescita di 182, i ricoverati in terapia intensiva sono 1006 (82 in più). Un altro "dato che preoccupa", come evidenziato da Gallera, è quello che riguarda Milano dove ci sono stati 634 contagiati in un giorno, per un totale di 3278.

La più colpita resta Bergamo con 4645 casi (340 in più), ma nelle ultime 24 ore sono aumentati in maniera significativa i casi anche a Brescia (463 in più per un totale di 4247).