Coronavirus, "restate a casa": il messaggio che risuona in strade Roma

(Fermo immagine dal video)

Le auto dei vigili per le strade della capitale che, dai megafoni, scandiscono ‘restate a casa, non uscite se non per motivi validi, i trasgressori saranno denunciati’. E il video postato dal Movimento Cinque Stelle Roma.

‘’Restare a casa in questi giorni per molti non è facile. Lo capiamo benissimo - si legge nel post- Cambiare le proprie abitudini, sentirsi imprigionati nella propria abitazione. E uno sforzo che tutti stiamo facendo per evitare che l'emergenza Coronavirus duri oltre le previsioni. In giro per le strade di Roma le auto dei vigili e della Protezione civile di Roma Capitale stanno lanciando un semplice messaggio tramite megafoni: "Restate a casa".

‘’Rispettiamo questa semplice regola. Se tutti si comporteranno in modo corretto, questo periodo ci sembrerà presto soltanto un brutto incubo dal quale fortunatamente siamo usciti vincitori. Non fate gli irresponsabili, quindi, stare a casa è un dovere’’.