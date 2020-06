Gad Lerner: "Addio Gianni Mura, almeno non è stato il coronavirus"

(Fotogramma)

"Addio Gianni Mura, in pista fino all'ultimo". Gad Lerner, su Twitter, rende omaggio a Gianni Mura, scomparso oggi. "Non eri poi così vecchio, comunque hai ben vissuto e, anche quando brontolavi, hai saputo trasmetterci bellezza. Se, come leggo, è stato un coccolone cardiaco, se non altro diciamo che non ti sei arreso al Covid-19", aggiunge Lerner.