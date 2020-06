Coronavirus, Zaia: "Veneto pronto a sperimentare Avigan, aspetto ok Aifa"

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

"Siamo pronti a partire, abbiamo il nostro protocollo. L'Aifa deve darci l'autorizzazione. In Veneto stiamo già sperimentando 6 protocolli diversi, tutto per il Coronavirus. Siamo una grande piattaforma, spero che l'Aifa ci dia l'autorizzazione: noi vogliamo sperimentare l'Avigan". Sono le parole di Luca Zaia, governatore del Veneto, in relazione all'intenzione di utilizzare il farmaco giapponese Avigan per i pazienti contagiati da coronavirus.

Il Veneto intanto prosegue con l'esecuzione di tamponi su larga scala. "Da oggi partiremo con un progetto rafforzato, una nuova squadra e nuovi macchinari. Ogni positivo asintomatico può contagiare fino a 10 persone", dice Zaia a Mi manda Raitre. Il governatore snocciola i numeri regionali dell'emergenza: "15376 cittadini in isolamento, 5500 positivi, 1400 persone in ospedale, 280 in terapia intensiva, 327 dimessi e 192 hanno perso la vita".