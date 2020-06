Coronavirus, Bertolaso ricoverato al San Raffaele

Guido Bertolaso è ricoverato in ospedale, al San Raffaele di Milano, dopo essere risultato positivo al coronavirus. Una positività annunciata ieri dallo stesso consulente incaricato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana di portare avanti il progetto dell'ospedale Covid negli spazi della Fiera di Milano.

Da quanto apprende l'Adnkronos, Bertolaso è ricoverato dal primo pomeriggio di ieri: è stato lui stesso, intorno alle 14, ad andare in ospedale per fare tutti gli accertamenti. "Da ieri Bertolaso ha un po' di febbre, sta continuando a fare gli accertamenti, la lastra ai polmoni è risultata pulita quindi le sue condizioni attuali non preoccupano", fa sapere chi è in contatto costante con lui.

Lieve stato febbrile per Borrelli