Coronavirus, Burioni: "In attesa di dati studi clinici meglio tacere"

Foto Ipa/Fotogramma

"Ritengo che attendendo i dati degli studi clinici sarebbe meglio tacere". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, in uno scambio con un medico sui risultati ottenuti nel trattamento di due pazienti. "Comunicare dati che - per stessa ammissione del medico - non dimostrano nulla è un comportamento irresponsabile in questo momento di emergenza perché può suscitare false speranze e indurre a comportamenti molto pericolosi".

In un momento "in cui l'unica barriera al diffondersi del contagio è il comportamento e la responsabilità di ogni cittadino, la diffusione di notizie false è un virus pericolosissimo", scrive in un altro Tweet, tornando sul caso del video della puntata di TgR Leonardo dedicato al virus chimera messo a punto in Cina nel 2015.