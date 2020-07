Coronavirus, bimbe sole in quarantena ospitate da un parente

Fotogramma

Le due sorelline di Montevarchi (Arezzo) - non fratellini come appreso in precedenza - rimaste sole in casa per fare la quarantena dopo che a causa del coronavirus hanno perso la nonna, deceduta giovedì scorso, e la madre è stata ricoverata in ospedale ad Arezzo, sono state affidate "temporaneamente a una parente". Lo fa sapere in una nota la Ausl Toscana sud est, aggiungendo che "la madre sta meglio e conta di tornare a breve al domicilio e che ringrazia tutta la comunità di Montevarchi".

A confermare l'affidamento delle due bambine alla parente anche la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai, che in un videomessaggio su Facebook spiega che le sorelline, sempre assistite in questi giorni da volontari, sono comunque rimaste in collegamento via Skype con la mamma e hanno potuto anche seguire le lezioni on line, ma chiede che sulla vicenda adesso si spengano i riflettori.