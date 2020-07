Gallera: "Circolare Viminale è folle e irresponsabile"

E' polemica sulla circolare del Viminale che consente "a un solo genitore, di camminare con i propri figli minori in prossimità della propria abitazione".

Per l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera "quello che è successo ieri è molto grave, questa circolare del ministero dell’Interno rischia di dare un messaggio devastante. Noi sono sei settimane che combattiamo, non solo con infermieri e medici che poi tutti applaudiamo ai balconi e osanniamo, ma anche i dirigenti e i tanti cittadini". "Spero che i cittadini ignorino questa folle circolare, insensata e irresponsabile e invece stiano a casa, ha detto , in collegamento Skype con 'Aria Pulita' su 7Gold. "Ora - ha aggiunto Gallera - vedremo se c’è possibilità di attivare ordinanze o altro che la vanifichino, lo valuteremo con il governatore Fontana e ragioneremo".

Spero - ha aggiunto Gallera - che la circolare venga revocata, è un problema di messaggi, dobbiamo dire ai cittadini che la strada è lunga ma bisogna resistere. Non possiamo piangere i morti in casa e in ospedale da un lato e dall'altro pensare che arrivi questo messaggio"