Coronavirus Lombardia, 345 morti nelle ultime 24 ore

FOto Fotogramma

Tocca quota 8.656 il numero di decessi da coronavirus in Lombardia, +345 in un giorno. Lo rende noto l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera nella diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza sanitaria Covid-19. Si tratta di un trend stabile.

Tocca quota 49.118 il numero dei contagiati, +1.598 in un solo giorno. Cala, invece, il numero delle terapie intensive pari a 1.326 in regione, -55 nelle ultime 24 ore. Il numero dei ricoverati non in terapia intensiva è di 12.002 (+200), i dimessi salgono a 27.134 di cui 13.242 con un passaggio in ospedale. I tamponi effettuati sono 141.877 (+6.826).

A crescere maggiormente è la provincia di Milano che tocca i 10.819 casi (+428), di cui a Milano città 4.352 (+178), seguono le province di Bergamo 9.588 (+273) e Brescia 9.180 (+166). (segue)