Coronavirus Lombardia, 199 morti nelle ultime 24 ore

Foto AFP

Sale a 65.381 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, +1.246 rispetto a 24 ore fa. E' quanto emerge dal consueto punto stampa di Regione Lombardia sull'emergenza sanitaria. Il numero dei decessi rispetto a ieri, invece, è di +199, per un totale di 12.050. In calo anche la pressione delle terapie intensive in Lombardia, -24, rispetto a ieri. Sale anche il numero dei dimessi +1.629 in 24 ore, per un totale di 42.342, mentre è di 255.331 il numero totale dei tamponi effettuati, +11.818 in 24 ore.

"L'accesso agli ospedali sta calando - ha sottolineato il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala -. Più persone riescono a guarire. Il dato decessi ci lascia sempre addolorati e ci fa dire che siamo ancora in emergenza e che nella fase 2 i comportamenti saranno di fondamentale importanza".

"La collaborazione, il rispetto delle norme e il buon senso - ha aggiunto Sala - è estremamente importante. Se osserviamo le indicazioni potremo riprendere questa diversa normalità con distanziamento solidale, i sistemi di protezione e tutto quello che elencheremo. Questo ci permetterà di combattere attivamente questa epidemia".

Sala ha poi sottolineato che "i dati valutati in più giorni ci fanno dire che il tasso è in decrescita e che dovremo convivere per tanto tempo con virus" ma "più ci comporteremo in modo adeguato più andremo verso la normalità. Non sappiamo quando partirà la fase 2 ma lo farà tanto prima quanto sapremo osservare le disposizioni" indicate.

Milano resta la provincia dove si sono registrati più casi da coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. I positivi sono aumentati a 15.546 (+269, mentre ieri erano stati + 325). Milano città registra invece 6.421 casi (+95), mentre ieri l’aumento era stato +161. A seguire Brescia 11.758 (+191), Bergamo 10.629 (+39), Cremona 5.407 (+94), Monza 4.042 (+67). A Como 2.439 (+154), a Lecco 2.030 (+25), a Lodi 2.714 (+36), a Mantova 2.863 (+115), a Pavia 3.536 (+88), a Sondrio 937 (+71), a Varese 2.106 (+85).